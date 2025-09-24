Ospedale cittadini in piazza | La Regione non rispetta gli impegni che ha preso
Il Comitato per il ripristino dei servizi sanitari del San Matteo torna a manifestare davanti all’ospedale. L’appuntamento è per sabato 11 ottobre alle 10.30 davanti alla porta del nosocomio spoletino. "Proietti come Tesei: a oggi nessun reparto è stato riaperto dopo emergenza Covid. È negativo il bilancio dei risultati concreti a quasi un anno dall’insediamento della Giunta regionale della Proietti – scrive il comitato – sull’impegno preso in campagna elettorale di riattivazione immediata del Punto Nascita, della Pediatria e di tutte le attività proprie di un dea di primo livello, soppresse o sospese nell’ottobre 2020. 🔗 Leggi su Lanazione.it
