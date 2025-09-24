Osimhen Juve il retroscena che non t’aspetti | Comolli stava per cedere quel bianconero e affondare il colpo! Cosa è successo in estate

Osimhen Juve, Moretto svela il piano della vecchia dirigenza: si era pensato di sacrificare Koopmeiners per dare l’assalto all’attaccante nigeriano. Un nome che avrebbe infiammato la piazza e cambiato il volto dell’attacco bianconero. Dalle pieghe del mercato estivo emerge un clamoroso retroscena che riguarda la  Juventus  e uno dei bomber più forti del calcio europeo:  Victor Osimhen. Secondo quanto svelato dall’esperto di mercato  Matteo Moretto, l’attaccante nigeriano è stato l’obiettivo primario, il sogno proibito della vecchia dirigenza guidata da  Cristiano Giuntoli. Osimhen Juve: il piano legato a Koopmeiners. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

