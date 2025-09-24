Orso avvistato nei boschi appello del sindaco | Massima prudenza

Un orso è stato avvistato nella zona Torano di Roccamonfina. A darne notizia è lo staff del sindaco Carlo Montefusco che rilancia una segnalazione pervenuta in comune da parte dei carabinieri del Nucleo Forestale di Roccamonfina.“Invitiamo tutti alla massima prudenza, evitando comportamenti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Orso avvistato nel Pordenonese: danni ad alcune arnie

Orso avvistato a Roccamonfina. Il Sindaco: “Sarà la nuova mascotte della nostra città”

Orso avvistato nei boschi, appello del sindaco: Massima prudenza; Si imbatte in un orso mentre cammina e il plantigrado si ferma a pochi passi dalla donna. L'appello alla popolazione: Segnalare eventuali avvistamenti; È stato avvistato di nuovo l'orso M29.

Orso vicino Udine, famiglia si rifugia in casa: «Sembrava un ladro di pannocchie, poi ha iniziato a correre verso di noi» - Un orso in un campo di mais si è diretto di corsa verso una famiglia che, lo stava osservando, e che è riuscita a rifugiarsi velocemente nella propria abitazione. Da ilmessaggero.it

Mamma, papà e bambini vedono un orso nel campo di mais, l'animale gli corre incontro: «Credevamo che qualcuno stesse rubando le pannocchie» - Una famiglia ha avvistato un orso nei pressi di un campo di mais e, quando l'animale ha visto che c'erano alcune persone che lo stavano guardando, ha immediatamente cominciato a ... corriereadriatico.it scrive