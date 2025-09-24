Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per mercoledì 24 settembre! La metà della settimana porta con sé nuove sfide ma anche opportunità interessanti. Il Sole è appena entrato in Bilancia e questo rende la giornata un momento ideale per ricercare equilibrio, armonia e per risolvere tensioni rimaste in sospeso. È un cielo che invita a non forzare le cose, ma a coltivare la pazienza e la capacità di mediazione. L’amore può portare belle emozioni se ci si lascia andare, mentre sul lavoro è importante puntare sulla diplomazia: non sempre la forza apre le porte, a volte basta la giusta parola detta al momento opportuno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 24 settembre: mercoledì concreto per la Vergine, Pesci il più sensibile del giorno