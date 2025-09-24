L’equinozio ha appena aperto le porte all’autunno e la giornata di oggi, 24 settembre 2025, porta con sé vibrazioni di cambiamento e riflessione. Con il Sole ormai entrato in Bilancia e la Luna in aspetto favorevole a Saturno, i segni sono chiamati a trovare equilibrio tra desiderio e responsabilità. È il momento perfetto per rivedere . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Oroscopo di oggi, 24 settembre 2025: energia autunnale e nuove prospettive