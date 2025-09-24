ABBONATI A DAYITALIANEWS Il cielo di giovedì 25 settembre 2025 si presenta dinamico e stimolante. Con la Luna che transita dal segno dei Pesci all’Ariete, l’energia cambia volto: si passa dalla sensibilità emotiva alla grinta e all’azione. Ecco le previsioni astrologiche per ogni segno zodiacale. Ariete: energia in primo piano. La Luna nel tuo segno ti regala una giornata all’insegna dell’ azione e della determinazione. È il momento ideale per concretizzare progetti e prendere decisioni importanti. In amore, la passionalità è alle stelle: non temere di esprimere i tuoi sentimenti. Sul lavoro, evita scelte impulsive e cerca di mantenere la calma. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Oroscopo di domani, 25 settembre 2025: previsioni, segno fortunato, consigli e transiti astrali