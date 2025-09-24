Negli ultimi giorni l’oro ha registrato un nuovo record sui mercati internazionali, superando quota 3.700 dollari l’oncia nello scambio a pronti e con un incremento dello 0,41% in poche ore grazie ai 3.738 dollari l’oncia raggiunti in chiusura di seduta il 22 settembre 2025. Questi numeri, mai toccati prima, confermano la forza del metallo prezioso in un contesto economico caratterizzato da incertezza, tassi in oscillazione e un’inflazione che continua a rimanere una delle principali preoccupazioni degli investitori. L’oro è il bene rifugio per eccellenza. Non si tratta soltanto di dati tecnici, ma di un vero segnale, in un mondo in cui le tradizionali certezze degli investimenti vengono messe in discussione, l’oro dimostra ancora una volta di essere il bene rifugio per eccellenza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Oro da record, è il momento giusto per investire: la strategia 60/20/20