Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana, a seguito di attività investigativa svolta sotto la direzione di questa Procura della Repubblica, hanno individuato e denunciato il presunto autore del danneggiamento dell’autovettura del Sindaco di Oria, la notte del 22 settembre scorso. Le tempestive attività investigative hanno consentito una puntuale ricostruzione del comportamento posto in essere dall’uomo, che è stato riconosciuto dai Carabinieri grazie ad alcuni dettagli dell’abbigliamento indossato poi effettivamente rinvenuto nel corso della perquisizione eseguita nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Oria: incendio dell’auto del sindaco, un denunciato Carabinieri

