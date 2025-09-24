Organici Personale educativo | 2.258 unità per l’anno scolastico 2025 2026 DECRETO

È disponibile sul sito del Ministero dell’istruzione e del merito il Decreto interministeriale n. 165, datato 8 agosto 2025, che stabilisce l’organico del personale educativo per il prossimo anno scolastico nelle strutture convittuali statali. L'articolo Organici Personale educativo: 2.258 unità per l’anno scolastico 20252026. DECRETO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

