Organici Personale educativo | 2.258 unità per l’anno scolastico 2025 2026 DECRETO
È disponibile sul sito del Ministero dell’istruzione e del merito il Decreto interministeriale n. 165, datato 8 agosto 2025, che stabilisce l’organico del personale educativo per il prossimo anno scolastico nelle strutture convittuali statali. L'articolo Organici Personale educativo: 2.258 unità per l’anno scolastico 20252026. DECRETO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
ALESSANDRIA - Lo ha segnalato il sindacato Uspp che ha invocato un intervento urgente su organici, turnazione e supporto psicologico al personale.
