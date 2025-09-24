Ombre rosse sulle scuole e università italiane in un settembre che si annuncia caldissimo: con la motivazione ufficiale del sostegno alla Flotilla diretta a Gaza, i collettivi di estrema sinistra hanno scatenato la loro furia ideologica contro il governo, arrivando a minacce gravissime. In queste ore è stato occupato da un gruppo di studenti dei collettivi il rettorato dell’Università di Genova. Il ministro dell’Università, Anna Maria Bernini, ha sentito telefonicamente il rettore dell’Università di Genova, Federico Delfino, esprimendo tutto il sostegno per la decisione di denunciare gli autori dell’occupazione, anche per vilipendio delle istituzioni visto il carattere violento di alcune immagini affisse negli ambienti dell’ateneo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ore 10, lezione di odio: università occupata con la scusa della Flotilla. Il rettore e Bernini come bersagli, minacce a Meloni