Ordine degli Architetti di Perugia ecco il nuovo consiglio di disciplina | tutti i nomi
Ordine degli Architetti della provincia di Perugia ha un nuovo consiglio di disciplina. Il consiglio di disciplina, i cui membri sono stati nominati dal Tribunale di Perugia e che resterà in carica 4 anni, è composto da 8 architetti - Alessandro Balucani (presidente), Paolo Moressoni (segretario). 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Cubo nero tra i tetti di Firenze, l’ordine degli architetti: “Progetto sfuggito di mano, la politica ha le sue colpe”
Ordine degli Architetti di Como, Giovanna Saladanna nuovo presidente
L'ordine degli architetti preoccupato per l'agrivoltaico e il fotovoltaico a terra
Gli architetti foggiani hanno un nuovo presidente: mister preferenze Tiziano Bibbò eletto all’unanimità - Attualmente componente della Commissione Tecnica della Regione Puglia per l’Abitare Sostenibile, Tiziano Bibbò 48 anni foggiano, ha subito espresso la volontà di continuare il percorso di innovazione ... Riporta foggiatoday.it
ARCHITETTI Tiziano Bibbò eletto Presidente dell’Ordine degli Architetti di Foggia - Eletto all’unanimità nella prima riunione del consiglio successiva alle elezioni di luglio, dove era risultato il candidato più suffragato ... Secondo statoquotidiano.it