Abbiategrasso (Milano), 24 settembre 2025 – Un mese e mezzo di particolare impegno che tra l’altro ha portato all’arresto di due persone in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti, alla segnalazione di altre sette consumatori alle autorità competenti e alla denuncia di sette conducenti di auto in stato di ebbrezza. Sono questi alcuni dati del bilancio degli ultimi 45 giorni di controlli, reso noto dal comando di Polizia locale di Abbiategrasso, guidato da Maria Malini. Le operazioni hanno riguardato la sicurezza stradale così come la lotta contro lo spaccio di stupefacenti. Alcol e droga . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ordinanza anti-degrado ad Abbiategrasso: dallo spaccio alla sicurezza stradale è boom d’interventi