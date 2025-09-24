Ordigni bellici esplodono durante le operazioni di spegnimento di un incendio Salvi per miracolo i Vigili del Fuoco all’opera nel territorio di Castelforte
ABBONATI A DAYITALIANEWS Attimi di paura nei giorni scorsi sulle montagne di Castelforte, all’interno della riserva naturale dei Monti Aurunci, dove un vasto incendio boschivo ha portato alla scoperta di due ordigni inesplosi risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Le esplosioni durante le operazioni di spegnimento. Mentre i Vigili del Fuoco erano impegnati nelle difficili operazioni per contenere le fiamme, si sono verificate due forti deflagrazioni che hanno generato momenti di terrore tra i soccorritori. Fortunatamente, i pompieri si trovavano a distanza di sicurezza e sono riusciti a mettersi al riparo, evitando conseguenze tragiche. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: ordigni - bellici
Ortona, esplodono cinque ordigni bellici della Seconda guerra mondiale: area interdetta a Punta Ferruccio
Trovati cinque ordigni bellici al lago: scatta l'evacuazione
Trovati cinque ordigni bellici nel lago: tutta la zona evacuata
Castel Volturno, scoperti due ordigni bellici inesplosi in un cantiere fotovoltaico - #Pupiatv - facebook.com Vai su Facebook
Ordigni bellici davanti al rigassificatore, vietata la navigazione nella zona - X Vai su X
Ancora fiamme ai Ripari di Giobbe: esplodono ordigni bellici presenti nella riserva; Ordigno bellico da 300 chili spunta durante i lavori di scavo; Ortona, esplodono cinque ordigni bellici della Seconda guerra mondiale: area interdetta a Punta Ferruccio.
Presunto ordigno bellico spunta a Villa Verucchio: il messaggio del Comune - Un piccolo oggetto metallico, risalente probabilmente alla Seconda Guerra mondiale, è stato trovato la scorsa settimana durante i lavori di scavo presso un ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
Trova un ordigno bellico nei boschi. Artificieri al lavoro nel Comasco - Il ritrovamento dell'ordigno da cannone inesploso risale alla serata di ieri. Lo riporta varesenews.it