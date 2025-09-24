Ordigni bellici esplodono durante le operazioni di spegnimento di un incendio Salvi per miracolo i Vigili del Fuoco all’opera nel territorio di Castelforte

ABBONATI A DAYITALIANEWS Attimi di paura nei giorni scorsi sulle montagne di Castelforte, all’interno della riserva naturale dei Monti Aurunci, dove un vasto incendio boschivo ha portato alla scoperta di due ordigni inesplosi risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Le esplosioni durante le operazioni di spegnimento. Mentre i Vigili del Fuoco erano impegnati nelle difficili operazioni per contenere le fiamme, si sono verificate due forti deflagrazioni che hanno generato momenti di terrore tra i soccorritori. Fortunatamente, i pompieri si trovavano a distanza di sicurezza e sono riusciti a mettersi al riparo, evitando conseguenze tragiche. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

