Orbetello padre aspettava a piedi la figlia sulle strisce davanti alla scuola | multato di 27€ per sosta irregolare; il genitore | Senza parole
L'uomo ha spiegato che, non potendo salire sul marciapiede, aveva scelto di fermarsi lì solo per poter vedere la figlia attraversare in sicurezza. Quando l’agente gli ha intimato di spostarsi, ha risposto che non era possibile farlo in quel momento. Da lì, la decisione di elevare la sanzione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: orbetello - padre
Orbetello, padre aspetta a piedi la figlia sulle strisce davanti alla scuola: vigilessa lo multa
Orbetello, padre aspetta a piedi la figlia sulle strisce davanti alla scuola: vigilessa lo multa $orbetello $multa $scuola $24settembre tgcom24.mediaset.it/cronaca/orbete… - X Vai su X
Ad Orbetello la disavventura di Michele Vilardi, 40 anni, e della discussione con l'agente di polizia municipale: dice di aver spiegato alla vigilessa che lo invitava a spostarsi di non poter raggiungere il marciapiedi, occupato già da altri genitori, ma lei lo ha com - facebook.com Vai su Facebook
Orbetello, padre aspetta a piedi la figlia sulle strisce davanti alla scuola: vigilessa lo multa; Orbetello - Multato perché aspetta la figlia sulle strisce pedonali (a piedi): il padre racconta tutto sui social; Orbetello, padre accompagna la figlia a scuola e si ferma (a piedi) sulle strisce pedonali: multato.
Padre multato a piedi sulle strisce davanti scuola della figlia: il caso a Orbetello - Michele Vilardi, padre di una bambina di 7 anni, sanzionato per aver sostato sulle strisce pedonali mentre aspettava l’ingresso della figlia. Si legge su notizie.it
Orbetello, padre aspetta a piedi la figlia sulle strisce davanti alla scuola: vigilessa lo multa - Multa a Orbetello: padre aspetta la figlia sulle strisce pedonali davanti alla scuola. Secondo msn.com