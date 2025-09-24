L'uomo ha spiegato che, non potendo salire sul marciapiede, aveva scelto di fermarsi lì solo per poter vedere la figlia attraversare in sicurezza. Quando l’agente gli ha intimato di spostarsi, ha risposto che non era possibile farlo in quel momento. Da lì, la decisione di elevare la sanzione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Orbetello, padre aspettava a piedi la figlia sulle strisce davanti alla scuola: multato di 27€ per sosta irregolare; il genitore: "Senza parole"