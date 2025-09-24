Orbetello padre aspetta a piedi la figlia sulle strisce davanti alla scuola | vigilessa lo multa

Il genitore contesta la sanzione: "Non c’era spazio sul marciapiede". Previsto un incontro con il comandante della polizia municipale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Orbetello, padre aspetta a piedi la figlia sulle strisce davanti alla scuola: vigilessa lo multa

