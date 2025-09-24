Oratorio sott’acqua Palestra inagibile 250mila euro di danni Via alla raccolta fondi

"Reggetevi al corrimano. Basta un passo per scivolare". Sentito il consiglio, gli occhi si posano in basso, lungo il corridoio, dove l’acqua mescolata a terra è diventata una poltiglia. Da quella postazione in alto è possibile abbracciare con uno sguardo tutta la palestra dell’oratorio San Paolo VI di Pratocentenaro, più bassa rispetto al livello della strada, e farsi un’idea in pochi secondi di quanto sia grave la situazione: disastrosa. Perché l’acqua del Seveso gonfiata dalla pioggia ha invaso tutto il campo da gioco, lunedì. Giornata nera. Ieri l’ingresso di via De Martino era spalancato: viavai di volontari, pompe idrovore in azione, lavoro incessante di decine di persone con l’obiettivo di ripristinare gli spazi il prima possibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

