"Reggetevi al corrimano. Basta un passo per scivolare". Sentito il consiglio, gli occhi si posano in basso, lungo il corridoio, dove l’acqua mescolata a terra è diventata una poltiglia. Da quella postazione in alto è possibile abbracciare con uno sguardo tutta la palestra dell’oratorio San Paolo VI di Pratocentenaro, più bassa rispetto al livello della strada, e farsi un’idea in pochi secondi di quanto sia grave la situazione: disastrosa. Perché l’acqua del Seveso gonfiata dalla pioggia ha invaso tutto il campo da gioco, lunedì. Giornata nera. Ieri l’ingresso di via De Martino era spalancato: viavai di volontari, pompe idrovore in azione, lavoro incessante di decine di persone con l’obiettivo di ripristinare gli spazi il prima possibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Oratorio sott’acqua. Palestra inagibile 250mila euro di danni. Via alla raccolta fondi