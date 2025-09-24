Oracle annuncia maxi emissione bond da 15 miliardi di dollari
Oracle si prepara a piazzare 15 miliardi di dollari di bond corporate di varie scadenze, per reperire le risorse necessarie a finanziare i suoi piani di espansione ed, eventualmente, effettuare qualche interessante acquisizione. La big tecnologica statunitense, secondo quanto anticipato da Bloomberg, annuncerà oggi il collocamento di obbligazioni investment grade. I dettagli dell’emissione. La società attiva nel settore delle infrastrutture cloud dovrebbe collocare sul mercato ben sette tranche di bond, per un totale di 15 miliardi di dollari, compreso un rarissimo titolo a 40 anni, hanno riferito fonti vicine alla questione, indicando che il prezzo dovrebbe offrire uno spread dell’1,65% in più rispetto ai titoli del Tesoro di pari scadenza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
