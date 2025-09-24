Ora Trump dice che l'Ucraina può vincere la guerra con la Russia e riconquistare tutti i territori persi
Nuova svolta di Donald Trump sulla guerra tra Russia e Ucraina. Il capo della Casa Bianca ora sostiene che Kiev "è in posizione di combattere e VINCERE per riconquistare tutta l'Ucraina nella sua forma originale". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: trump - dice
Trump ribalta la strategia su Kiev: “Invieremo altre armi all’Ucraina. Putin? Dice stronzate”
Trump dice di aver convinto Coca-Cola a usare zucchero canna al posto di sciroppo mais
Donald Trump, ossessione sul campo da golf: si dice che...
Quindi oggi all’Onu Trump insulta il mondo, dice falsità e cattiverie, poi racconta ai leader internazionali che “tutti dicono che merito il Nobel per la pace”. Un presidente USA come un zio rinco. Imbarazzante. - X Vai su X
Tg1. . Il mondo secondo Donald #Trump: nel suo primo discorso all’#Onu dal 2020, il Presidente Usa si dice pronto a colpire Mosca con sanzioni per la guerra in Ucraina, intimando però all’Europa di smettere di comprare energia russa. Critiche ai Paesi che h - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina Trump | Con sostegno Ue e Nato Kiev può riconquistare tutti i territori; Ucraina Putin | La Russia può rispondere a qualsiasi minaccia la risposta non sarà verbale; Starmer | Di Putin non ci si può fidare Iniziata videocall con Trump.
Ora Trump dice che l’Ucraina può vincere la guerra con la Russia e riconquistare tutti i territori persi - Il capo della Casa Bianca ora sostiene che Kiev “è in posizione di combattere e VINCERE per riconquistare tutta l’Ucraina nella sua ... Si legge su fanpage.it
Guerra Ucraina Russia, Trump: "Nato abbatta jet russi che violano spazi aerei". DIRETTA - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Trump: 'Nato abbatta jet russi che violano spazi aerei'. Segnala tg24.sky.it