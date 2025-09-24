Ora Trump dice che l'Ucraina può vincere la guerra con la Russia e riconquistare tutti i territori persi

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova svolta di Donald Trump sulla guerra tra Russia e Ucraina. Il capo della Casa Bianca ora sostiene che Kiev "è in posizione di combattere e VINCERE per riconquistare tutta l'Ucraina nella sua forma originale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trump - dice

Trump ribalta la strategia su Kiev: “Invieremo altre armi all’Ucraina. Putin? Dice stronzate”

Trump dice di aver convinto Coca-Cola a usare zucchero canna al posto di sciroppo mais

Donald Trump, ossessione sul campo da golf: si dice che...

Ucraina Trump | Con sostegno Ue e Nato Kiev può riconquistare tutti i territori; Ucraina Putin | La Russia può rispondere a qualsiasi minaccia la risposta non sarà verbale; Starmer | Di Putin non ci si può fidare Iniziata videocall con Trump.

trump dice ucraina pu242Ora Trump dice che l’Ucraina può vincere la guerra con la Russia e riconquistare tutti i territori persi - Il capo della Casa Bianca ora sostiene che Kiev “è in posizione di combattere e VINCERE per riconquistare tutta l’Ucraina nella sua ... Si legge su fanpage.it

trump dice ucraina pu242Guerra Ucraina Russia, Trump: "Nato abbatta jet russi che violano spazi aerei". DIRETTA - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Trump: 'Nato abbatta jet russi che violano spazi aerei'. Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Dice Ucraina Pu242