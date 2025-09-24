Ora si mette male per Grignani la casa discografica di Laura Pausini vuota il sacco | ecco cosa ha rivelato

Sembrava un semplice tributo musicale, e invece si è trasformato in un caso mediatico con risvolti legali. La scelta di Laura Pausini di reinterpretare La mia storia tra le dita, celebre brano firmato da Gianluca Grignani e Massimo Luca, ha generato tensioni sempre più accese, al punto da coinvolgere le rispettive case discografiche e portare gli autori originali ad annunciare azioni legali. A distanza di mesi dalle prime polemiche, la situazione è entrata in una nuova fase con un intervento ufficiale da parte di Warner Chappell Music Italiana, editore della canzone. Mentre Laura Pausini ha mantenuto una linea pacata e conciliante, la reazione di Grignani è apparsa decisamente più dura, suscitando reazioni contrastanti tra i fan e nel mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

