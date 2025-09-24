Ora l' Usb proclama pure lo sciopero generale senza preavviso

Ancora uno sciopero generale, questa volta senza preavviso. L’ Unione Sindacale di Base (Usb) chiama alla mobilitazione in tutte le città già dalla giornata di oggi: "Proclameremo un nuovo sciopero generale e questa volta lo faremo senza preavviso. La parola d'ordine 'blocchiamo tutto' tornerà in tutto il Paese" quanto l'annuncio di un rappresentato del sindacato nel corso della conferenza Stampa a Montecitorio, indetta dal Global Movement to Gaza Italia. E ancora: "A Roma piazza dei cinquecento sarà presidio permanente per Gaza. E sarà così in tutta Italia. Organizzeremo 100 piazze per Gaza". Immediate le prime reazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

