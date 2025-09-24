Operazione antimafia la polizia di Chieti tra le squadre impegnate nel blitz contro il clan Scalisi

Anche la squadra mobile di Chieti ha preso parte alla vasta operazione antimafia che ha portato all’arresto di 24 persone affiliate al clan Scalisi, gruppo mafioso attivo ad Adrano, nel Catanese. Il blitz è stato coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania e dal Servizio centrale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it