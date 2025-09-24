Operazione antimafia contro il clan Scalisi | i nomi degli arrestati

La polizia ha eseguito una vasta operazione antimafia contro il clan Scalisi di Adrano, portando all’arresto di 24 persone. I reati contestati a vario titolo, sono: associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, estorsione, detenzione abusiva di armi, ricettazione e uso illecito di dispositivi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: antimafia - clan

Le mani dei clan sulle Olimpiadi Milano-Cortina del 2026: interdittive antimafia per due aziende

Clan e imprese, da prefetto di Napoli 5 interdittive antimafia

Maxi operazione antimafia a Catania: 38 arresti contro il clan Santapaola-Ercolano

Sono quasi 260 gli anni di carcere chiesti dall'Antimafia nel processo contro il presunto "clan Fezza-De Vivo" di Pagani. L’inchiesta fece luce sulla federazione tra gruppi camorristici, di Pagani e Poggiomarino, per il controllo dello spaccio di droga: richieste 16 - facebook.com Vai su Facebook

Operazione antimafia a Bari, otto arresti legati al clan Strisciuglio https://ift.tt/DSJnt0Q https://ift.tt/GyXzNr8 - X Vai su X

Operazione antimafia contro il clan Scalisi: i nomi degli arrestati; Operazione antimafia, la polizia di Chieti tra le squadre impegnate nel blitz contro il clan Scalisi; Operazione antimafia contro il clan Scalisi, 14 persone arrestate.

Adrano, maxi operazione antimafia: 14 arresti contro il clan Scalisi, colpita la storica cosca etnea - Un durissimo colpo è stato inferto al clan Scalisi, storica consorteria criminale con base ad Adrano, nel catanese: la Polizia ha eseguito 14 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di presunti ... Riporta strettoweb.com

Clan Scalisi, blitz antimafia: sgomitata la rete criminale. Droga, estorsioni e telefono in carcere: cosa è emerso - La polizia ha inferto un duro colpo al clan Scalisi, storicamente radicato ad Adrano, nel Catanese. Come scrive leggo.it