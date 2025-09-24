Operazione antimafia contro il clan Scalisi di Catania 14 arresti | coinvolto anche un uomo di Pescara

Operazione antimafia contro il clan Scalisi di Catania con gli agenti della polizia (squadra mobile catanese) e del commissariato di Adrano, coordinati dal servizio centrale operativo della polizia, con la collaborazione delle squadre mobili di Napoli, Caserta, Taranto, Nuoro, Sassari, Udine. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

operazione antimafia contro clanAdrano, operazione contro il clan Scalisi: droga, armi e minacce agli imprenditori. I NOMI DEGLI ARRESTATI - La polizia ha arrestato 14 persone accusate, a vario titolo, di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsioni, ... Lo riporta msn.com

operazione antimafia contro clanAdrano, operazione antimafia ad Adrano: arrestate 14 persone del clan Scalisi (VIDEO) - Maxi operazione antimafia della Polizia di Stato: 14 arresti ad Adrano contro il clan Scalisi, accusato di traffico di droga, estorsioni e armi. Riporta corrieretneo.it

