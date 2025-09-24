Operazione antimafia contro il clan Scalisi di Catania 14 arresti | coinvolto anche un uomo di Pescara
Operazione antimafia contro il clan Scalisi di Catania con gli agenti della polizia (squadra mobile catanese) e del commissariato di Adrano, coordinati dal servizio centrale operativo della polizia, con la collaborazione delle squadre mobili di Napoli, Caserta, Taranto, Nuoro, Sassari, Udine. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: antimafia - clan
Le mani dei clan sulle Olimpiadi Milano-Cortina del 2026: interdittive antimafia per due aziende
Clan e imprese, da prefetto di Napoli 5 interdittive antimafia
Maxi operazione antimafia a Catania: 38 arresti contro il clan Santapaola-Ercolano
Sono quasi 260 gli anni di carcere chiesti dall'Antimafia nel processo contro il presunto "clan Fezza-De Vivo" di Pagani. L’inchiesta fece luce sulla federazione tra gruppi camorristici, di Pagani e Poggiomarino, per il controllo dello spaccio di droga: richieste 16 - facebook.com Vai su Facebook
Operazione antimafia a Bari, otto arresti legati al clan Strisciuglio https://ift.tt/DSJnt0Q https://ift.tt/GyXzNr8 - X Vai su X
Operazione antimafia contro il clan Scalisi: i nomi degli arrestati; Operazione antimafia contro il clan Scalisi di Catania, 14 arresti: coinvolto anche un uomo di Pescara; Operazione antimafia, la polizia di Chieti tra le squadre impegnate nel blitz contro il clan Scalisi.
Adrano, operazione contro il clan Scalisi: droga, armi e minacce agli imprenditori. I NOMI DEGLI ARRESTATI - La polizia ha arrestato 14 persone accusate, a vario titolo, di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsioni, ... Lo riporta msn.com
Adrano, operazione antimafia ad Adrano: arrestate 14 persone del clan Scalisi (VIDEO) - Maxi operazione antimafia della Polizia di Stato: 14 arresti ad Adrano contro il clan Scalisi, accusato di traffico di droga, estorsioni e armi. Riporta corrieretneo.it