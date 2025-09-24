Operazione antimafia contro il clan Scalisi 14 persone arrestate
Nella notte la squadra mobile di Catania e il commissariato di polizia di Adrano, con il coordinamento del servizio centrale operativo della polizia di Stato, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 14 persone ritenute appartenenti o contigue al clan Scalisi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Adrano, operazione antimafia ad Adrano: arrestate 14 persone del clan Scalisi (VIDEO) - Maxi operazione antimafia della Polizia di Stato: 14 arresti ad Adrano contro il clan Scalisi, accusato di traffico di droga, estorsioni e armi. Lo riporta corrieretneo.it
Maxi operazione antimafia a Catania: 14 arresti contro il clan Scalisi - Nella notte, una vasta operazione della Polizia di Stato ha portato all’arresto di 14 persone ritenute appartenenti al clan Scalisi, gruppo mafioso ... Da sicilianews24.it