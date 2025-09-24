Operaio si sbilancia cade dal tetto di uno chalet e perde i sensi | è in gravi condizioni

PORTONOVO – Un operaio di 69 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina dopo essere caduto dal tetto di uno chalet a Portonovo. L’uomo ha fatto un volo di circa 2,5-3 metri, inizialmente perdendo conoscenza. Sul posto è intervenuta la Croce Gialla di Camerano, insieme all’elisoccorso Icaro. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: operaio - sbilancia

