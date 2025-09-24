operaio morto disposta perizia medico legale

Morto a causa dell’infortunio sul lavoro o per eventuali negligenze nelle terapie durante e dopo il ricovero in ospedale? Lo dovrà stabilire una nuova perizia medico legale per l’infortunio sul lavoro accaduto il 13 maggio del 2021 e, secondo la pubblica accusa, costato la vita 7 mesi dopo a Nazzareno Cristofalo, operaio di 58 anni di Verano. Ieri la giudice del Tribunale di Monza, Giulia Marie Nahmias, ha conferito l’incarico per approfondire le cause del decesso del muratore facendo esaminare a un esperto la documentazione clinica. Il 58enne è morto a dicembre 2021 dopo un malore avuto in casa e a nulla era servito il trasporto in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

