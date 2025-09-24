Operaio morto disposta perizia medico legale
Morto a causa dell’infortunio sul lavoro o per eventuali negligenze nelle terapie durante e dopo il ricovero in ospedale? Lo dovrà stabilire una nuova perizia medico legale per l’infortunio sul lavoro accaduto il 13 maggio del 2021 e, secondo la pubblica accusa, costato la vita 7 mesi dopo a Nazzareno Cristofalo, operaio di 58 anni di Verano. Ieri la giudice del Tribunale di Monza, Giulia Marie Nahmias, ha conferito l’incarico per approfondire le cause del decesso del muratore facendo esaminare a un esperto la documentazione clinica. Il 58enne è morto a dicembre 2021 dopo un malore avuto in casa e a nulla era servito il trasporto in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Malore sui binari: operaio 51enne di Trani morto nelle Marche Stava per terminare il turno data l'ordinanza anticaldo
Fiumicino, operaio morto sul lavoro: il cordoglio dei sindaco Baccini
Colpito alla testa dalla leva del tornio: morto operaio di 48 anni. Si era appena scambiato di mansione con un collega
Cuneo, travolto dal crollo di un muro: morto operaio #cuneo #incidenteoggi #operaiomorto - X Vai su X
Ultim'ora e aggiornamento Un operaio è morto nel crollo di un muro avvenuto in un cantiere - facebook.com Vai su Facebook
Operaio barese trovato morto in Francia, disposta autopsia - Si indaga in Francia per la morte di Francesco Silecchia, 26enne di Bari trovato morto sulla spiaggia di Cannes la notte tra 28 e 29 agosto. Secondo ansa.it