Openda Juve il belga a caccia di spazio nell’attacco bianconero | l’ex Lipsia potrebbe ottenerlo facendo leva anche su quell’aspetto

Openda Juve il belga a caccia di spazio nell'attacco bianconero
Openda Juve, l’analisi della Gazzetta: il belga è un investimento per il futuro e Tudor, con il tempo, dovrà dargli sempre più spazio. È arrivato come uno dei grandi colpi del mercato estivo, un attaccante destinato a cambiare il volto del reparto offensivo della Juventus. Eppure, in questo avvio di stagione, Loïs Openda non ha ancora avuto modo di mostrare a pieno il suo enorme potenziale. Un inserimento graduale, ragionato, che però, secondo un’analisi de La Gazzetta dello Sport, è destinato a cambiare presto. Il futuro, infatti, è dalla sua parte. Openda Juve: un investimento da valorizzare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Kolo Muani–Juve, il PSG alza le richieste: Openda e Jackson le alternative
Openda Juve, totali conferme sull’attaccante del Lipsia: c’è stato un primo contatto con i bianconeri! L’affare può scaldarsi
Openda Juve, l’idea può decollare nelle ultime ore di mercato! Serve questo doppio incastro per portarlo a Torino: cosa deve succedere
73’ Doppio cambio Juve. Dentro Cabal, Openda e Adzic: fuori Vlahovic, Locatelli e Koopmeiners #JuventusInter 2-2 #SerieA #ForzaInter - X Vai su X
Juve, arriva Openda? Le ultime sulla trattativa e gli aggiornamenti di oggi 1 settembre; Juve, Openda si presenta: Mi ispiro a Ibrahimovic, in campo mi piace giocare da 9; Kolo Muani – Juve, il braccio di ferro continua. E spunta Openda.
Juve, bocciato Openda: “Ecco chi si poteva prendere con quei soldi” - Anche Paolo Ziliani ha bocciato le mosse di Comolli, ritenendo che la Juventus avrebbe dovuto concentrarsi maggiormente su altri reparti. Segnala calciomercato.it
Juve, il nuovo acquisto piace al Bayern: 70 milioni e plusvalenza immediata - Il Bayern sarebbe intenzionato a mettere sul piatto circa 70 milioni di euro per convincere la Juve a privarsi dopo una sola stagione di Openda, con un’operazione che se andasse in porto permettere ai ... Secondo calciomercato.it