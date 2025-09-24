Open Fiber inaugura a Pescara il nuovo Edge Data Center al servizio delle imprese e della clientela privata

Alle porte di Pescara, a San Giovanni Teatino (Ch), si è svolta l’inaugurazione del nuovo Edge Data Center di Open Fiber, una delle prime strutture che contribuiranno nel breve alla realizzazione di un progetto esteso a livello nazionale. Presenti Nicola Commito, dirigente Servizio Attrazione Investimenti e Internazionalizzazione Regione Abruzzo, Lorenzo Dattoli, Presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, Marco Pasini, Responsabile Technology Area Centro di Open Fiber, Andrea Lazzaroli, Responsabile Marketing Mercato Business Open Fiber, Maurizio Goretti, Amministratore Delegato Namex e Milko Ilari, Head of Southern Europe Retn. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Open Fiber inaugura a Pescara il nuovo “Edge Data Center” al servizio delle imprese e della clientela privata

In questa notizia si parla di: open - fiber

Fibra ottica tecnologia innovativa per l'analisi del rischio sismico, Open Fiber e Università uniti nel progetto Atena

Ad Asti i cabinet di Open Fiber raccontano la città

Ad Asti i cabinet Open Fiber raccontano la città

"Borgo del Futuro": il Comune incontra Open Fiber per verificare i progressi del progetto - - X Vai su X

Giornata di incontro a Pitigliano con Open Fiber per verificare i progressi del progetto “Borgo del Futuro” Pitigliano si candida a essere il borgo del futuro coniugando bellezza e innovazione: qui intelligenza artificiale e tecnologie digitali vengono sperimentate - facebook.com Vai su Facebook

Open Fiber inaugura a Pescara il nuovo Edge Data Center: innovazione e sostenibilità al servizio dei terri...; Open Fiber inaugura a Pescara il nuovo Edge Data Center: innovazione e sostenibilità al servizio dei territori; Open Fiber battezza a Pescara il nuovo data center: sprint ai servizi AI based.

Open Fiber inaugura a Pescara il nuovo Edge Data Center: innovazione e sostenibilità al servizio dei territori - Open Fiber inaugura a Pescara il nuovo Edge Data Center: innovazione e sostenibilità al servizio dei territori ... Da finanza.repubblica.it

Open Fiber battezza a Pescara il nuovo data center: sprint ai servizi AI based - La struttura è stata progettata per avvicinare le capacità di calcolo e l'elaborazione dei dati ai luoghi in cui vengono generati, riducendo la latenza e favorendo i servizi avanzati basati sulle nuov ... Scrive corrierecomunicazioni.it