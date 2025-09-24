Open day nell' hub di innovazione nato in un bene confiscato Spazio Mincio 14 apre le porte ai giovani

Una giornata interamente dedicata ai giovani del territorio, con l'obiettivo di far scoprire i servizi e le opportunità dell'hub giovanile di innovazione sociale sorto in un bene confiscato alla criminalità organizzata e restituito alla comunità. È l'open day rivolto agli under 35 che si svolgerà. 🔗 Leggi su Ilpescara.it