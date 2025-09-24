Open day delle professioni sanitarie il 3 e 4 ottobre al Collegio Morigi

Ilpiacenza.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scegli un futuro che cura. Venerdì 3 e sabato 4 ottobre 2025 l’Azienda Usl di Piacenza promuove il primo Open day delle professioni della salute e apre le porte al “cosa farò da grande” dei giovani che si affacciano al mondo della formazione post diploma. Teatro di questo evento unico sarà il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: open - professioni

Open day delle professioni sanitarie, il 3 e 4 ottobre al Collegio Morigi; PROFESSIONI SANITARIE: TUTTO PRONTO PER L’OPEN DAY; Professioni sanitarie: martedì 11 marzo l’open day.

“Scegli un futuro che cura”, il 3 e il 4 ottobre Open Day delle professioni della salute - Venerdì 3 e sabato 4 ottobre 2025 l’Azienda Usl di Piacenza promuove il primo Open day delle professioni della salute e apre ... Da piacenzasera.it

A Trento l'Open Day delle professioni sanitarie - Ai sei corsi di laurea triennali presenti si aggiungerà quello di tecnico di laboratorio biomedico e ... Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Open Day Professioni Sanitarie