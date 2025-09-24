Open Day Carta d’Identità Elettronica a Roma | 27 e 28 settembre
Nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica in programma sabato 27 e domenica 28 settembre. Prevista l’ apertura straordinaria degli uffici anagrafici dei Municipi VIII, XIII, XV, degli ex Punti Informativi Turistici di piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino, piazza delle Cinque Lune e il punto di rilascio di via Petroselli 52. Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli open day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 26 settembre fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno . 🔗 Leggi su Funweek.it
