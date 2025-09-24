Open Day Carta d’Identità Elettronica a Roma | 27 e 28 settembre

Nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica in programma  sabato 27 e domenica 28 settembre. Prevista l’ apertura straordinaria  degli uffici anagrafici dei Municipi  VIII,  XIII,  XV, degli  ex Punti Informativi Turistici  di piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino, piazza delle Cinque Lune e il  punto di rilascio di via Petroselli 52. Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli open day è sempre  obbligatorio l’appuntamento, prenotabile  a partire dalle ore 9 di venerdì 26 settembre  fino a esaurimento disponibilità sul sito  Agenda CIE del Ministero dell’Interno . 🔗 Leggi su Funweek.it

