Open day al canile la nuova gestione | Già 60 i cani adottati in poco più di un anno
Sabato, dalle 15 alle 18.30, ci sarà l'open day del Canile intercomunale di Faenza per conoscere da vicino i suoi ospiti, nella sede di via Plicca 2a. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’associazione di volontariato Faenza unita per gli animali, offrirà l’opportunità di conoscere. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
