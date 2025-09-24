Onu Zelensky sceglie il pugno duro | Troppo debole la risposta globale contro Putin
"Il diritto internazionale funziona se si hanno amici potenti e armi, non ci sono garanzie di sicurezza al di fuori di alleati e armi", ha spiegato il presidente ucraino, chiarendo di essere consapevole che questa consapevolezza sia "disgustosa", ma di non poter cambiare la realtà dei fatti.
Kiev di nuovo nel mirino russo, Zelensky denuncia: “Mosca sceglie di uccidere invece di negoziare”
Quando Vannacci dice che tra Putin e Zelensky sceglie Putin e Salvini non lo smentisce è evidente che questa maggioranza, purtroppo, nemmeno sulla politica estera, che è un tema fondamentale, riesce ad avere una posizione unitaria. Ettore Rosato
Onu, Zelensky sceglie il pugno duro: Troppo debole la risposta globale contro Putin.