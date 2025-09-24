Onu Zelensky parla alle sedie vuote | droni russi volano su tutta Europa

Imolaoggi.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''L'Ucraina è stata solo la prima, i droni russi stanno già volando per tutta l'Europa'', ha detto Volodymyr Zelensky. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

onu zelensky parla alle sedie vuote droni russi volano su tutta europa

© Imolaoggi.it - Onu, Zelensky parla alle sedie vuote: “droni russi volano su tutta Europa”

