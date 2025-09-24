Onu Zelensky parla alle sedie vuote | droni russi volano su tutta Europa

''L'Ucraina è stata solo la prima, i droni russi stanno già volando per tutta l'Europa'', ha detto Volodymyr Zelensky. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Onu, Zelensky parla alle sedie vuote: “droni russi volano su tutta Europa”

In questa notizia si parla di: zelensky - parla

Trump parla con Zelensky e promette di rafforzare la difesa aerea

Zelensky parla con Trump e dice: l’aiuto sulla difesa aerea c’è

Zelensky da Papa Leone XIV. A Roma si parla di ricostruzione, a Londra di distruzione

.@paolomieli: "Grandi risate di tutti sul discorso di Trump alle Nazioni Unite, ma nessun giornale italiano ha titolato come hanno fatto quelli americani sul ribaltone del presidente sull'Ucraina, parla di Zelensky come eroe, e di una Russia in grave crisi economi - X Vai su X

La guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky fa visita alle tuppe nel Donetsk. Mentre il capo del Cremlino parla di 700mila soldati russi impegnati al fronte. Lucia Sgueglia per il Tg3 delle 19 del 18 settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook

Zelensky e Trump, prove di pace a San Pietro: la foto è nella storia; Trump-Zelensky, il mistero della terza sedia sparita a San Pietro: a chi era destinata? Il saluto a Macron e Starmer prima dell'incontro; Zelensky ci ripensa, ma vuole la pace «attraverso la forza».

Zelensky all’ONU: “Putin vuole allargare la guerra, il diritto internazionale è al collasso” - Zelensky parla all'ONU: avverte il mondo dell'espansione della guerra russa e denuncia il collasso del diritto internazionale. Si legge su newsmondo.it

L'Onu parla del riconoscimento della Palestina: la sedia di Israele vuota - Regno Unito, Canada e Australia hanno annunciato il riconoscimento, così come Portogallo e Lussemburgo. Secondo ilfattoquotidiano.it