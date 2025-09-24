Onu Meloni vede Al Jolani sostegno dell’Italia per ricostruzione della Siria

Nell'ambito della partecipazione ai lavori della settimana di alto livello dell'Assemblea Generale dell'ONU, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il Presidente della Repubblica Araba Siriana, Ahmed Al-Sharaa. Lo fa sapere Palazzo Chigi. "L'incontro ha costituito l'occasione per confermare il sostegno dell'Italia alla ricostruzione di una Siria stabile e sovrana anche attraverso investimenti da.

