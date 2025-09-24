“Onorevole, ma lo ha picchiato lei questo signore?”. Durante la conferenza stampa di Ilaria Salis a Bruxelles, al fianco del copresidente del gruppo The Left Martin Schirdewan e del magistrato Cuno Tarfusser, un giornalista ungherese le ha chiesto per quale motivo si fosse recata a Budapest nel febbraio del 2023, quando venne arrestata. Subito dopo ha brandito un tablet, con la foto di uno degli estremisti di destra ungheresi vittime di un pestaggio ad opera di militanti antifascisti, glielo ha mostrato e le ha chiesto se riconoscesse quell’uomo, avvicinandosi poi al palco perché lo vedesse bene. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Onorevole Salis, ha massacrato lei questo signore?”. A lei saltano i nervi ma non chiarisce perché era a Budapest nel giorno dei “nazi”