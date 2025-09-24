Onimusha | Way of the Sword il nuovo trailer in italiano del TGS 2025 presenta Musashi

Al T okyo Game Show 2025, nello specifico durante lo showcase di Capcom, i riflettori si sono accesi nuovamente Onimusha: Way of the Sword con un nuovo trailer in italiano che mette al centro Miyamoto Musashi. L’eroe leggendario si trova a combattere un’oscura minaccia che ha contaminato Kyoto, trasformando la città in un campo di battaglia popolato da orde di Genma e boss colossali. Il publsiher giapponese ha inoltre voluto nuovamente sottolineare come il sistema di combattimento sarà brutale e tecnico, basato su parate precise e spettacolari mosse finali che esaltano l’abilità con la spada del protagonista. 🔗 Leggi su Game-experience.it

