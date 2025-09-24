One UI 8.5 potrebbe rivoluzionare il Pannello di Controllo

Tuttoandroid.net | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il leaker CID ha pubblicato su X tre screenshot del Pannello di Controllo di One UI 8.5, fornendocene così un'anteprima L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

one ui 85 potrebbe rivoluzionare il pannello di controllo

© Tuttoandroid.net - One UI 8.5 potrebbe rivoluzionare il Pannello di Controllo

In questa notizia si parla di: potrebbe - rivoluzionare

Questa petizione con 1,1 milioni di firme potrebbe rivoluzionare il mondo del gaming

Gemini Space potrebbe rivoluzionare il widget At a glance dei Pixel

MXGP, il round di Cechia potrebbe rivoluzionare la classifica. Lucas Coenen vuole il sorpasso su Febvre

Samsung: Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro spuntano nel codice di One UI 8.5, in arrivo i nuovi auricolari?; Samsung sta realizzando One UI 8.5 per ispirandosi al Liquid Glass; Ecco le prime foto scattate con la fotocamera da 200 MP di HONOR Magic8 Pro.

one ui 85 potrebbeOne UI 8.5 anticipa la funzione “Private Display” di Galaxy S26 Ultra per proteggere lo schermo da sguardi indiscreti - 5 anticipa la nuova funzione “Private Display” per proteggere lo schermo da occhi indiscreti, probabilmente un'esclusiva di Galaxy S26 Ultra. Lo riporta tuttoandroid.net

one ui 85 potrebbeSamsung sta realizzando One UI 8.5 per ispirandosi al Liquid Glass - 5 per Galaxy Z Fold6 mentre distribuisce la versione stabile di One UI 8 sui dispositivi pieghevoli del 2024 ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: One Ui 85 Potrebbe