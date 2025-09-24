One piece stagione 2 | svelate le nuove immagini di loguetown
prime immagini della seconda stagione di One Piece: loguetown e anticipazioni. Le recenti immagini ufficiali della nuova stagione di One Piece svelano dettagli fondamentali sulla rappresentazione di Loguetown, uno dei luoghi più iconici dell’universo creato da Eiichiro Oda. Questi scatti confermano un’interpretazione fedele all’anime e al manga, offrendo ai fan una prima occhiata alle ambientazioni e ai personaggi principali coinvolti. La seconda stagione si aprirà con la conclusione dell’arco narrativo di East Blue, introducendo così l’importante tappa di Loguetown, che segna l’ingresso della ciurma di Cappello di Paglia nella Grand Line. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: piece - stagione
