One Piece – Stagione 2 | nuove immagini svelano Loguetown
Le nuove immagini della seconda stagione di One Piece rivelano la versione live-action di Loguetown, confermando una rappresentazione fedele all’anime di questo importante luogo. La seconda stagione inizierà con la conclusione della saga East Blue tratta dal manga creato da Eiichiro Oda. Ciò significa che l’arco narrativo di Loguetown aprirà la serie mentre Cappello di Paglia si prepara ad entrare nella Grand Line. Ora, IGN ha pubblicato nuove immagini ( si possono vedere qui ) della seconda stagione di One Piece, che mostrano dunque luoghi importanti di Loguetown. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
