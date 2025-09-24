One Piece – Stagione 2 | nuove immagini svelano Loguetown

Cinefilos.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le nuove immagini della seconda stagione di One Piece rivelano la versione live-action di Loguetown, confermando una rappresentazione fedele all’anime di questo importante luogo. La seconda stagione inizierà con la conclusione della saga East Blue tratta dal manga creato da Eiichiro Oda. Ciò significa che l’arco narrativo di Loguetown aprirà la serie mentre Cappello di Paglia si prepara ad entrare nella Grand Line. Ora, IGN ha pubblicato nuove immagini ( si possono vedere qui ) della seconda stagione di One Piece, che mostrano dunque luoghi importanti di Loguetown. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: piece - stagione

One piece stagione 3 confermata da netflix

Trailer della stagione 2 di one piece: l’inizio dell’avventura di luffy nella grand line

Solo Leveling, il produttore: "Con la terza stagione, voglio diventare più famoso di Dragon Ball e One Piece"

I fumetti più venduti in fumetteria dal 15 al 21 settembre 2025; Primo sguardo a Chopper nel teaser di One Piece 2 (Netflix); I fumetti più venduti in fumetteria dall'8 al 14 settembre 2025.

one piece 8211 stagioneLa ciurma di Cappello di paglia ci dà un'anteprima di One Piece: Stagione 2 su Netflix - Rufy di Iñaki Godoy e al resto dell'equipaggio che salpano di nuovo sulla Going Merry for the Grand Line, ma Netflix oggi ci ha dato una nuova anticipazione su cosa asp ... Da gamereactor.it

one piece 8211 stagioneOne Piece, la video-anteprima con le interviste al cast in attesa della seconda stagione - anteprima con le interviste al cast in attesa della seconda stagione ... tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: One Piece 8211 Stagione