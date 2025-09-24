Omicidio Fabbiano nessuno sconto in Appello per Giovanni Iannoli | confermato l' ergastolo
Nessuno sconto in Appello per il 38enne viestano Giovanni Iannoli, reo confesso dell'omicidio di Antonio Fabbiano, assassinato in concorso con altri soggetti, il 25 aprile 2018, nell’ambito della guerra di mafia tra i clan Raduano e Perna, per il predominio criminale di Vieste.Quest’oggi, la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: omicidio - fabbiano
