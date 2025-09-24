Omicidio di Palau | l’imprenditore Emanuele Ragnedda arrestato

Fermato Emanuele Ragnedda. Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore vitivinicolo originario di Arzachena, è stato posto in stato di fermo con l'accusa di omicidio per la morte di Cinzia Pinna, 33enne di Castelsardo scomparsa l' 11 settembre a Palau. Tentativo di fuga via mare. L'uomo è stato intercettato dai carabinieri con il supporto della Guardia costiera mentre cercava di fuggire a bordo di un'imbarcazione, nel tentativo di sottrarsi all'arresto. Un complice sotto inchiesta. Insieme a Ragnedda, è indagato un 26enne milanese accusato di occultamento di cadavere, ritenuto possibile complice nella fase successiva al delitto.

