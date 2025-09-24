Omicidio di Cinzia Pinna fermato l’imprenditore del vino Emanuele Ragnedda | tentava la fuga in barca

Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore del vino di Arzachena, è in stato di fermo per l'omicidio di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo scomparsa la sera dell’11 settembre a Palau. L’uomo è stato bloccato dai carabinieri, in collaborazione con la Guardia costiera, mentre tentava di fuggire su un’imbarcazione. Con lui è indagato per occultamento di cadavere un giovane milanese. 🔗 Leggi su Feedpress.me

omicidio cinzia pinna fermatoCinzia Pinna scomparsa da Palau, Emanuele Ragnedda fermato per omicidio: aveva tentato la fuga in barca, poi si era nascosto nella villa di famiglia - C'è un fermato per l'omicidio di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo di cui non si hanno notizie dalla sera dell'11 settembre scorso. Riporta ilmattino.it

omicidio cinzia pinna fermatoEmanuele Ragnedda, chi è l'imprenditore fermato per l'omicidio di Cinzia Pinna: la fuga in gommone, si era nascosto nella villa di famiglia. Suo il vino bianco più caro d'Italia - L’imprenditore del vino Emanuele Ragnedda è stato fermato per l'omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo di cui non si hanno più notizie dall’11 settembre ... Scrive ilmessaggero.it

