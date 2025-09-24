Omicidio del 19enne chi guidò l' auto del killer diede un contributo morale e materiale
FRANCAVILLA FONTANA - Al 23enne francavillese Cristian Candita era nota l'intenzione dell'allora minorenne L.B. di uccidere Paolo Stasi. Il motivo? Un debito di droga pari a 5 mila euro. Anzi, il delitto consumato il 9 novembre 2022 in via Occhibianchi “fu effettuato con lo stesso contributo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
