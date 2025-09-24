Omicidio Cinzia Pinna Emanuele Ragnedda confessa | dove è stato trovato il corpo e come è stata uccisa
L’imprenditore vitivinicolo di Arzachena ha ammesso di aver ucciso la giovane. Il corpo ritrovato nella sua tenuta. Il caso di Cinzia Pinna, la 33enne originaria di Castelsardo scomparsa l’11 settembre, ha avuto un epilogo drammatico. Dopo ore di interrogatorio, Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore vitivinicolo di Arzachena, ha confessato l’ omicidio davanti ai carabinieri dopo un interrogatorio fiume. È stato lui stesso a indicare il punto esatto in cui aveva nascosto il corpo, all’interno della sua tenuta di Conca Entosa, tra Palau e Arzachena. All’interno dell’abitazione sono state rinvenute anche tracce ematiche sul divano e nel resto dell’abitazione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
