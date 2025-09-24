Omicidio Cinzia Pinna Emanuele Ragnedda confessa | dove è stato trovato il corpo e come è stata uccisa

Notizieaudaci.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’imprenditore vitivinicolo di Arzachena ha ammesso di aver ucciso la giovane. Il corpo ritrovato nella sua tenuta. Il caso di Cinzia Pinna, la 33enne originaria di Castelsardo scomparsa l’11 settembre, ha avuto un epilogo drammatico. Dopo ore di interrogatorio, Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore vitivinicolo di Arzachena, ha confessato l’ omicidio davanti ai carabinieri dopo un interrogatorio fiume. È stato lui stesso a indicare il punto esatto in cui aveva nascosto il corpo, all’interno della sua tenuta di Conca Entosa, tra Palau e Arzachena. All’interno dell’abitazione sono state rinvenute anche tracce ematiche sul divano e nel resto dell’abitazione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

omicidio cinzia pinna emanuele ragnedda confessa dove 232 stato trovato il corpo e come 232 stata uccisa

© Notizieaudaci.it - Omicidio Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda confessa: dove è stato trovato il corpo e come è stata uccisa

In questa notizia si parla di: omicidio - cinzia

Travolse e uccise ladro col SUV a Viareggio: Cinzia Dal Pino a processo per omicidio

Viareggio, uccise ladro investendolo col Suv, Cinzia dal Pino a processo per omicidio volontario pluriaggravato da crudeltà e futili motivi

Viareggio, Cinzia dal Pino a processo per omicidio volontario pluriaggravato, investì col suv il ladro che le aveva rubato la borsa

Donna scomparsa in Gallura, due indagati per omicidio e occultamento; Scomparsa in Gallura, l'imprenditore ha confessato il femminicidio di Cinzia Pinna; Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda confessa: fermato per omicidio, il corpo in un casolare tra Arzachena e Palau.

omicidio cinzia pinna emanueleCaso Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda confessa l’omicidio e fa trovare il corpo della 33enne scomparsa - È stato ritrovato il corpo di Cinzia Pinna, 33enne di Castelsardo scomparsa l’11 settembre a Palau. Da fanpage.it

omicidio cinzia pinna emanueleRitrovato il corpo di Cinzia Pinna. L’imprenditore vinicolo Emanuele Ragnedda confessa l’omicidio - L'erede di una nota famiglia produttrice di vino ha ammesso la responsabilità. Scrive huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Cinzia Pinna Emanuele