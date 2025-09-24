Ombre sull’iPhone 17 vendite deludenti | le stime di HSBC

Apple ha presentato il suo nuovo smartphone, l’iPhone 17. L’evento, tenutosi il 9 settembre, ha attirato l’attenzione di tutti ma, nonostante il grande entusiasmo, molti esperti finanziari di Wall Street, tra cui quelli di banche come HSBC, sono prudenti. Secondo loro, le vendite del nuovo iPhone potrebbero non essere così forti come ci si aspetta, e l’iPhone 17 potrebbe non riuscire a far crescere l’azienda in modo significativo. HSBC solleva dubbi sulle vendite di Apple. Ma perché gli analisti di HSBC (una tra le principali banche internazionali) sono scettici sulla forza delle vendite dell’ iPhone 17? Durante il Keynote del 9 settembre, Apple ha presentato il nuovo iPhone con un design più sottile ( modello Air da 5,6 mm), fotocamere e schermi migliorati, batterie più durature. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

