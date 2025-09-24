Omaggio a Pino Daniele a Ostia Antica Festival

A dieci anni dalla sua scomparsa e settanta dalla nascita, arriva un omaggio per Pino Daniele al Teatro Romano di Ostia Antica. Sul palco del Teatro Romano a Ostia Antica, il 27 settembre 2025 alle ore 21, la band Gente Distratta con la regia di Chiara Palumbo, porta in scena un concerto che. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: omaggio - pino

Giardino Scotto sold out per l'omaggio a Pino Daniele

Telese, omaggio a Pino Daniele con la Salzano Band nel parco delle Terme

Pino E’ – Il Viaggio del Musicante, l’omaggio al grandissimo Pino Daniele con Fiorella Mannoia e Carlo Conti: ecco quando in tv

Ostia Antica, omaggio a Pino Daniele, Gente Distratta presenta: Pino on the road again A dieci anni dalla sua scomparsa e sett ... https://agronline.it/cultura/ostia-antica-omaggio-a-pino-daniele-gente-distratta-presenta-pino-on-the-road-again_45588?ck_mkt= - X Vai su X

Chi c'è stasera a cantare Pino con noi? 13 dicembre Omaggio a Pino Daniele Al Joyce Irish Pub di Lecce. Via Matteo da Lecce 5 Con Massimo Donno alla chitarra ed Emanuele Coluccia al sax Joyce Irish Pub Lecce #salentoeventi #venerdisera #pinodaniele - facebook.com Vai su Facebook

Omaggio a Pino Daniele a Ostia Antica Festival; All’Ostia Antica Festival il “Viaggio al termine della notte” con Elio Germano e Theo Teardo; Omaggio a Pino Daniele con Gente Distratta e Tony Esposito l’11 settembre a Ostia Antica.

Pino È – Il Viaggio del Musicante, la scaletta e gli ospiti del concerto omaggio a Pino Daniele - A dieci anni dalla sua scomparsa, Napoli si è accesa nel ricordo del grande Pino Daniele in un epico concerto omaggio: la scaletta completa e gli artisti. dilei.it scrive

Ascolti tv, l'omaggio di Conti e Mannoia a Pino Daniele conquista la serata. De Martino rincorre Scotti - Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, Pino è... Secondo iltempo.it