Oltre mostra personale di Francesca Gaspardis Florio
Inaugurata "Marino Marini. In dialogo con l'uomo", grande mostra antologica con oltre 100 opere
Al Museo del Vetro oltre 250 pezzi in mostra per ripercorrere la storia della ditta Fratelli Toso
Rocca Paolina, la mostra “Premio arte anima latina” apre i battenti: oltre 600 opere
Inaugurazione della mostra fotografica - Napoli oltre Napoli Palazzo Santa Maria Porta Coeli - Via Duomo 219 25 Settembre 2025 - 3 Ottobre 2025 ? dalle ore 9:00 alle ore 18:00 https://ow.ly/TOOj50X0HpO - facebook.com Vai su Facebook
Oltre, mostra personale di Francesca Gaspardis Florio; Per San Michele la Caritas di Bagnacavallo ospita la mostra 'Oltre la piena' dedicata all'alluvione. Le parole della volontaria Francesca Negroni; A conclusione della prima mostra museale a lei dedicata a Vienna, una riflessione su Francesca Woodman.
Mostra personale dell'artista Francesca Antonello "Fluidity" - Dal 25 al 31 ottobre Medina Art Gallery presenta la mostra Solo exhibit di Francesca Antonello, testo curatoriale e presentazione a cura di Rita Marcangelo, presso la galleria di via Merulana 220. Scrive romatoday.it
Sàlvati Salvàti. Jacopo Benassi in mostra da Francesca Minini - Fino al 9 novembre, in via privata Massimiano 25, Francesca Minini ospita le opere e le performance di Jacopo Benassi (1970), protagonista di una nuova mostra personale intitolata Sàlvati Salvàti ... Come scrive exibart.com