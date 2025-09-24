Oltre il tetto di cristallo | le amministratrici di FdI a tutto campo sul lavoro delle donne | il convegno

Le amministratrici di Fratelli d’Italia a confronto con ministri, sottosegretari e parlamentari: sabato 27 settembre a Firenze torna l’appuntamento promosso dal dipartimento Coordinamento autonomie locali di Fratelli d’Italia, dedicato alle amministratrici di tutta la nazione. Ad ospitare panel tematici, workshop e attività di approfondimento sarà il Palazzo dei Congressi (ingresso da piazza Adua). Dopo il successo della prima edizione, che si è svolta nel 2024 a Riccione, l’iniziativa sarà dedicata a un tema cruciale: “Il lavoro delle donne”, con laboratori su impresa, famiglia, formazione e impegno politico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

