Oltre 250 attività a misura di cittadino | torna in centro storico Science4All
L’Ateneo patavino organizza per il quarto anno Science4All, un progetto rivolto alla cittadinanza e alle scuole che comunica la scienza in modo semplice e coinvolgente a tutte e tutti: quest’anno la festa delle scienze torna a Padova da venerdì 26 a domenica 28 settembre con oltre 250 attività. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: oltre - attivit
Ripartono i corsi del 1° semestre con oltre 30 attività sportive firmate CUS Trento – UniTrento Sport! Scopri tutte le date, orari e prezzi su www.custrento.it Open Days dal 29/09/2025 all’11/10/2025: prova i corsi e trova quello perfetto per te! Da quest’anno la - facebook.com Vai su Facebook